Şehit özel harekat polisi Tekin Tuturga’nın ailesine yapılan yanlışı SÖZCÜ gündeme getirdi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri adım attı ve şehit maaşı aileye yeniden bağlandı.

Özel harekat polisi Tuturga, 2020 yılında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin kuzeyinde düzenlediği İdlib operasyonuna katıldı, terör örgütlerine karşı mücadele ederken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

ŞEHİT KALBİNDEN VURULDU

Ailesine şehit maaşı bağlandı. Ancak bir süre sonra SGK, “Zaten kalp hastasıydı, şehit sayılmaz” diyerek maaşı kesti. O güne kadar ödenen 1.5 milyon lirayı da faizi ile geri istedi. Şehidin ailesiyle görüşen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, skandalı SÖZCÜ aracılığı ile gündeme taşıdı ve “Şehidin eşini bir kez daha ağlattınız. Bu konularda hassas davranmak lazım” diyerek durumu SGK Başkanı Raci Kaya’ya iletti. SÖZCÜ, 7 Temmuz günü “SGK şehidimizi kalbinden vurdu” diyerek konuyu gündeme taşıyınca SGK geri adım

attı ve önceki gün yanlıştan dönülüp aileye yeniden maaş bağlandı.

Bakırlıoğlu, sorunun çözülmesinin ardından SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Şehidimizin ailesine yapılan büyük bir haksızlık düzeldi ancak bu süreçte şehidimizin ailesinin yaşadığı acı, gözyaşı ve yıpranmayı kim geri verecek? Devletin, şehitlerimizin geride bıraktıkları ailelerine, kucağını sonuna kadar açması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yanlışı SÖZCÜ gündeme getirdi

2020 yılında İdlib’de şehit olan özel harekat polisi Tekin Tuturga’nın ailesine yapılan “Zaten, hastaydı, şehit sayılmaz” ayıbını 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü SÖZCÜ gündeme getirmişti.