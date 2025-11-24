16 yıl önce devreye alınan GSS bugün neredeyse tüm nüfusu kapsıyor. Yabancı öğrenciler, ülkemizde yaşayan yabancılar, çalışanlar, isteğe bağlı sigortalılar, işsizler, sigortasız tarım işçileri, ev hizmetlerinde çalışanlar…

Hepsi, çoğu zaman farkında bile olmadan GSS sisteminin içinde.

Ancak asıl sorun burada başlıyor.

SGK uzmanı İsa Karakaş Türkiye Gazetesi'nde yazdığı köşe yazısında, özellikle çalışmayan veya sigortasız olan vatandaşların, 2012’den bu yana otomatik olarak GSS tescili yapıldığı için her ay 780 TL prim, buna ek gecikme zammı ve cezasıyla borç biriktirmeye devam ettiğini aktarıyor.

Biriken borçların bazı vatandaşlarda “dağ gibi” bir seviyeye ulaştığını belirten uzman, çıkarılan yapılandırmaların da sorunu kökten çözmediğini ifade ediyor.

1 ARALIK'TA BÜYÜK ZAM

Karakaş’ın köşe yazısındaki en kritik uyarılardan biri de yeni prim tutarıyla ilgili.

Resmî Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda GSS primi %100 zamlanarak 780 TL’den 1560 TL’ye yükseldi.

Üstelik artış bununla sınırlı kalmayabilir. Ocak 2026’da asgari ücret zammıyla birlikte primlerin 2 bin TL’yi aşması bekleniyor.

Bu gelişme, zaten birikmiş borçlarla mücadele eden yüz binlerce vatandaşı şoke etmiş durumda. Gazetelere, köşe yazarlarına ulaşan mesajların ortak sorusu ise:

“Ne yapacağız? İcra mı gelecek?”

SGK TEBLİGATI GELDİYSE SAKIN GÖRMEZDEN GELMEYİN!

Karakaş, tebligatı görmezden gelmenin büyük bir hata olacağını özellikle vurguluyor. Uzman uyarıyor:

“SGK’dan gelen tebligat size ulaştıysa hemen ödeme telaşına kapılmayın. Önce tebligatı inceleyin!”

-Peki nelere bakılmalı?

Borç döneminde sigortalı mıydınız?

İşten çıktıktan sonraki 100 gün içinde misiniz?

İŞKUR işsizlik ödeneği, kısa çalışma veya yarım çalışma aldıysanız o dönem borç çıkarılamaz.

Öğrenci misiniz veya o tarihte öğrenci statüsündeydin?

Bu şartlardan biri varsa borç yersiz olabilir.

Karakaş, “Binlerce kişi SGK’ya yazılı itiraz ederek borçtan kurtuldu, siz de kurtulabilirsiniz” diyerek önemli bir uyarıda bulunuyor.

Prim ödeyemeyen düşük gelirli vatandaşlar için Karakaş’ın altını çizdiği en önemli yol ise Gelir Testi.

Bu test:

-Sosyal güvencesi olmayanlar,

-Ailesinin bakmakla yükümlü olduğu statüden çıkanlar

-için büyük bir avantaj sunuyor.

İkamet edilen ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılan başvuruyla gerçekleştirilen gelir testinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden düşük çıkarsa primlerin tamamını devlet üstleniyor. Sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanılıyor.

Üstelik süreç için zaman sınırı yok; “Re’sen tescil” edilmiş tüm vatandaşlar istediği zaman test yaptırabiliyor.

YENİ YAPILANDIRMA KAPIDA OLABİLİR

Karakaş, biriken GSS borçlarının büyük kısmının gecikme zammı ve cezalardan oluştuğunu belirtiyor ve geçmiş yıllarda yapılandırmayı fark edenlerin yalnızca ana primi ödeyerek borçtan kurtulduğunu hatırlatıyor.

SGK uzmanına göre yakın gelecekte yeni bir prim yapılandırması çıkması muhtemel. Bu nedenle vatandaşlara çağrısı net:

“BU KEZ FIRSATI KAÇIRMAYIN”

Karakaş’ın son uyarısı ise herkes için hayati:

“GSS primleri 1560 TL’ye yükseldi. Borç birikirse gecikme zammı ve cezasıyla kâbusa döner. Çalışmayanlar ve SGK güvencesi olmayanlar e-Devlet’ten durumlarını düzenli kontrol etmeli” dedi.