Emeklilik planlaması yapan çalışanların en merak ettiği konulardan biri, dilekçenin hangi tarihte verilmesinin daha avantajlı olacağı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dilekçenin yıl sonu veya yıl başında verilmesinin maaş hesaplamalarını doğrudan etkilediğini belirterek dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

Peki 2025’in sonunda mı, yoksa 2026 içinde başvuru yapmak daha avantajlı? Maaş farkı ne kadar olacak? İşte SGK’nın yol haritası…

DİLEKÇEYİ 2025'TE VERENLER İÇİN AVANTAJ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dilekçeyi yıl bitmeden verenlerin belirli bir avantajı bulunuyor. 2024 yılında başvuru yapanların emekli aylıkları, 2025’te başvuranlara göre yaklaşık yüzde 30 daha yüksek hesaplanmıştı. Bu yıl ise avantaj daha sınırlı da olsa devam ediyor. 2025 içinde emekli olacaklar, 2026’ya göre yaklaşık yüzde 3–4 arasında bir artı değer elde edecek.

SAATLER KALDI!

Özel sektörde çalışanlar, bugün saat 17.00’ye kadar emeklilik dilekçesi vererek 2025 yılı emeklisi sayılabilecek. İşlemler Ocak 2026’da sonuçlansa bile maaş hesaplaması 31 Aralık 2025 tarihine göre yapılacak.

KAMU İŞÇİLERİ İÇİN İKİ AYRI UYGULAMA

Kamu işçileri için dilekçe süresi maaş ödeme günlerine göre değişiyor:

-Ayın 1’inde maaş alanlar: Bugün başvuru yapmak zorunda.

-Ayın 15’inde maaş alanlar: 14 Ocak 2026’a kadar dilekçe verebilir.

Bu tarihler içinde başvuru yapan kamu işçileri hem katsayı avantajından hem de kıdem tazminatı farkından yararlanacak.

MAAŞ FARKI NE KADAR OLACAK?

Ekonomik göstergelere göre 2025 yılı için güncelleme katsayısının yüzde 32–34 aralığında olması bekleniyor.

Yıllık enflasyonun yüzde 31,

GSYH artışının yüzde 3,3 çıkması durumunda katsayı yüzde 32 olarak uygulanacak.

Enflasyonun iki puan daha yüksek gelmesi halinde katsayı yüzde 34’e kadar çıkabilecek.

Bu tabloya göre 2025’in sonunda dilekçe verenlerle 2026 yılında başvuranlar arasında maaş farkının yüzde 3 seviyesinde olması, ancak yüzde 4’e ulaşmaması bekleniyor.

SGK’DAN KRİTİK UYARILAR VE YOL HARİTASI

-“Tarih seçimi emekli aylığını direk etkiler”

SGK, dilekçenin verileceği tarihin hem emekli aylığının başlangıç zamanını hem de maaş tutarını etkilediğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Tarih seçimi dikkatli yapılmalı. Kişinin bağlı bulunduğu kurum, enflasyon oranları ve ekonomik gelişmeler stratejik tercih gerektiriyor.”

2025'TE DİLEKÇE VERMENİN ARTILARI VE EKSİLERİ

Avantajlar:

Emekli aylığı daha erken bağlanır.

İlk maaş daha çabuk alınır.

Çalışmaya devam edilmeyecekse daha uygun bir tercih olabilir.

Dezavantajlar:

Katsayı düşükse aylık da düşük bağlanabilir.

Yeni yıl enflasyon farkından yararlanılamayabilir.

2026’da Başvuru Yapmanın Artıları ve Eksileri

Avantajlar:

Zamlı katsayı ile emekli aylığı hesaplanır.

Ocak ve Temmuz zamlarından faydalanılır.

Dezavantajlar:

Maaş bağlanma süreci gecikir.

Bu süreçte gelir elde edilemez.

Sabah'ta yer alan habere göre,Emeklilik dilekçesinin hangi yıl verileceği, çalışanların alacağı emekli maaşını ve ilk ödeme tarihini önemli ölçüde etkiliyor. 2025 yılında başvuru yapanlar sınırlı da olsa bir avantaj elde ederken, 2026’yı bekleyenler daha yüksek katsayılardan yararlanmayı tercih edebilir.

SGK’nın uyarısı ise net: Emeklilik zamanlaması kişiye göre değişmekle birlikte, ekonomik veriler takip edilmeli ve karar stratejik olarak verilmelidir.