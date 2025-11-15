Asgari ücreti aşan tüm çalışanlardan gelir vergisi kesiliyor ve özellikle sabit vergi tarifesi nedeniyle ücretliler yıl içinde hızla üst dilimlere geçiyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yüksek enflasyon nedeniyle yapılan maaş artışlarının kısa sürede eridiğini belirterek çalışanların da bazı kalemleri gider göstererek daha az vergi ödeme şansına sahip olduğunu vurguladı.

VERGİ YÜKÜ NEDEN ARTIYOR?

Karakaş, çalışanların diğer kesimlere kıyasla daha fazla vergi ödediğini hatırlatarak “Yüksek enflasyona bağlı olarak maaşlarda yapılan nominal güncellemeler birkaç ay geçmeden bir üst tarifeye geçiş nedeniyle hemen uçup gidiyor” dedi.

DAHA AZ VERGİ ÖDEMENİN FORMÜLÜ

Karakaş’a göre çalışanların net maaşını artırmasının en etkili yolu, bazı giderlerin vergi matrahından düşülmesi. Bu kapsamda özellikle özel sigorta primleri ile askerlik ve doğum borçlanmaları önemli avantaj sağlıyor.

Karakaş, “Özel sigorta primlerinizi ve askerlik/doğum gibi hizmet borçlanmalarınızı vergi matrahından düşerek net maaşınızı artırabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

-Askerlik Borçlanması

“Askerlik Borçlanması: Yapmış olduğunuz askerlik süresinden istediğiniz kadar günler için toplu prim ödeyin. Ödemeden sonra belgeyi işverene verin, indirim başlar” şeklinde açıklamada bulundu.

-Doğum Borçlanması

“Doğum Borçlanması: 3 çocuğa kadar. Her çocuk için 720 güne kadar borçlanarak eksik günleri tamamlama imkânı sunuyor. Askerlikte açıkladığımız gibi aynı şekilde ödemeden sonra belgeyi işverene verin, indirim başlar” diyerek doğum borçlanmasında da önemli ve dikkat çeken bir noktaya değindi.

Karakaş, bu ödemelerde takvim yılı sınırlaması olmadığını belirterek tüm borçlanma tutarlarının yıl bitene kadar kesintisiz olarak indirim konusu yapılabildiğini vurguladı.

SİGORTA PRİMLERİNDE %100'E VARAN VERGİ AVANTAJI

Türkiye’de merkezli bir sigorta şirketi üzerinden yaptırılan hayat veya emeklilik poliçelerine ödenen primler de vergi matrahından düşülebiliyor.

“Kural basit: Bu ödemeler, brüt maaşınızın ‘safi’ hesaplanmasında gider gösteriliyor—yani vergi tabanınızı daraltıp, elinize daha fazla para geçiriyor” dedi.

KİMLE, NE KADAR İNDİREBİLİR?

-Birikimli hayat sigortası: Kendiniz, eşiniz veya çocuklarınız için ödediğiniz primlerin %50’si indirime tabi.

-Çocuk tanımına dair Karakaş’ın ifadesi aynen şöyle:

“Çocuk tabiri, sizinle birlikte oturan veya sizin tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir” dedi.

Krediye bağlı hayat sigortası primleri de indirim kapsamına giriyor.

Şahıs sigortaları için ödenen primlerde ise “%100'ü doğrudan düşülüyor—tam bir vergi kalkanı.”

Karakaş, bu avantajın sınırını ise şöyle hatırlattı:

“Aylık indirim, o ayki brüt maaşınızın %15’ini geçemez. Asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Faydalanmak için poliçe ve ödeme dekontlarınızı patronunuza vermeyi unutmayın” dedi.

BES'TE VERGİ İNDİRİMİ YOK

Karakaş, mevcut uygulamada bireysel emeklilik (BES) katkı paylarının vergi indirimi kapsamının dışında olduğunu hatırlatarak şu ifadeyi kullandı:

“Yıllık beyanname veren mükellefler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları da yıllık beyannamede, gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılmıyor” şeklinde açıklamada bulundu.

MAAŞI %10-15 ORANINDA ARTIRMAK MÜMKÜN

TGRT Haber'de yer alan habere göre, Sosyal Güvenlik Uzmanı Karakaş, çalışanların sigorta primleri ve SGK borçlanma avantajlarını doğru kullanması halinde net maaşlarını %10–15 oranında artırabileceğini belirterek değerlendirmesini tamamladı.