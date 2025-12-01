Senem Toluay Ilgaz ile Öncesi Sonrası programına konuk olan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, hem asgari ücret hem de emekli zamlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Erdursun, hükümetin yüzde 20 zam üzerinde durduğunu ancak işverenlerden gelen baskı sonrası yüzde 25’lik artışın daha olası hale geldiğini söyledi. Buna göre 2026 için asgari ücretin 27.500 – 28.000 TL bandında açıklanabileceğini belirten Erdursun, “Gerçekçi olan rakam en az 35 bin. Türkiye’de ortalama ücretler bile 35 bin lira, asgari ücretle yaşam mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Özgür Erdursun, asgari ücretin 27 bin 500 lira olacağını düşündüklerini, maksimum 28 bin lira seviyesinde açıklanabileceğini söyledi.

Hükümet yüzde 20 zam düşünüyordu ancak işveren kesiminin yüzde 25’in daha uygun olabileceğini belirtmesinin ardından ortalama yüzde 25 zam güçlü senaryo haline geldi. Ancak asgari ücretin en az 35 bin lira olması gerektiğini vurgulayan Erdursun, Türkiye’deki işletmelere bakıldığında 50 bin liralık asgari ücretin yüksek olabileceğini, fakat 35 bin liranın makul bir seviye olduğunu ifade etti.

2026 yılında maliyetlerin daha da artacağını dile getiren Erdursun, buna asgari ücret zammının da ekleneceğini ve işletmeler açısından 50 bin liranın fazla olsa da 35 bin liralık taban ücretin makul minimum olduğunu söyledi.

“Asgari ücrete yüzde 25 zam yapıldığını varsayalım; diğer ücretlere yüzde 20 zam yapılıyor. Bu da diğer ücretlerin asgari ücrete yaklaşmasına neden oluyor. Türkiye’de artık ortalama ücretler konuşulmalı. Türkiye’de ortalama ücret 35 bin lira. Bu da büyük bir sorun” dedi.

DİSK’in 35 bin liralık talebinin gerçekçi olduğunu belirten Erdursun, “Asgari ücret 50 bin olursa ekmek fiyatı da yükselir. Devlet elini taşın altına koymalı, teşvikler vermeli” ifadelerini kullandı.

Bir kişinin asgari ücretle en fazla 6 ay çalışması, daha sonra normal ücrete geçmesi gerektiğini vurgulayan Erdursun, insanların asgari ücretle çalışmaya başlayıp asgari ücretle emekli olduğuna dikkat çekerek buna ilişkin bir reform yapılması gerektiğini söyledi.

Enflasyonun çarşamba günü açıklanacağını hatırlatan Erdursun, emekli aylıklarının 2004 yılına kadar asgari ücretin altında kalmadığını, bugün ise en düşük emekli aylığının 16 bin 888 lira, asgari ücretin ise 22 bin 104 lira olduğunu ifade etti. 2008’de yapılan emekli hesaplama değişikliği ve TÜİK verilerinin emekli maaşlarını erittiğini söyledi. Kasım enflasyonunun yüzde 1, Aralık enflasyonunun ise yüzde 1’in altında gelmesi gerektiğini, aksi takdirde Bakan Şimşek’in yüzde 31’lik yıl sonu hedefinin tutmayacağını belirtti.

SSK emeklilerine yüzde 12,3, en düşük emekli aylığının 18 bin 960 lira, ortalama emekli maaşının ise 21 bin lira bandında olmasının beklendiğini aktaran Erdursun, memur ve memur emeklilerine yüzde 18,3 zam gelebileceğini söyledi.

Bağ-Kur ve SSK emeklisine yüzde 13, memur ve memur emeklisine yüzde 19 zam ihtimali bulunduğunu belirten Erdursun, bu oranların ardından hükümetin ek bir açıklama yaparak 6 puanlık refah payı ekleyebileceğini ve en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılabileceğini ifade etti.