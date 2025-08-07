Dünya yazarı Özgür Erdursun, çoğu çalışanın yalnızca işveren tarafından işten çıkarıldığında kıdem tazminatı alınabileceğini düşündüğünü, oysa Sosyal Güvenlik Kanunu'nun, kendi isteğiyle işten ayrılan bazı sigortalılara bu hakkı tanıdığını yazdı.
Çalışanların yaş şartı aranmaksızın sigortalılık süresi ve prim gün sayısını doldurduklarında Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) “Kıdem Tazminatına Esas Yazı” alarak işten ayrılabileceğini ve kıdem tazminatı talep edebileceğini belirten Erdursun, şartları şöyle sıraladı:
''-8 Eylül 1999’a kadar sigortalı olanlar:
-En az 3600 prim günü varsa, SGK’dan yazı alıp işten ayrılarak kıdem tazminatına hak kazanırlar.
-9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arası sigortalı olanlar:
-4500 prim günü ve 25 yıllık sigortalılık süresi şartlarını tamamladıklarında tazminat hakkı elde ederler.
-Alternatif olarak: 7000 prim günü tamamlayanlar, 25 yılı beklemeden de kıdem tazminatı alabilirler.
-1 Mayıs 2008 sonrası sigortalı olanlar:
-Kademeli olarak artan prim gün şartını yerine getirmelidirler:
-2008’de başlayanlar: 4600 gün
-2009: 4700 gün
-2010: 4800 gün
-2011: 4900 gün
-2012: 5000 gün
-2013: 5100 gün
-2014: 5200 gün
-2015: 5300 gün
-2016 ve sonrası: 5400 gün
Bu şartları tamamlayanlar, SGK’dan yazı alıp noter aracılığıyla işverene bildirerek işten ayrılabilirler.''