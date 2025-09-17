Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası sonrası milyonlarca çalışan, kademeli emeklilik beklentisiyle gelişmeleri takip ediyor. Özellikle 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi yapanlar, yaş şartındaki fark yüzünden mağduriyet yaşadıklarını dile getiriyor.

SGK Uzmanı İsa Karakaş’ın canlı yayında yaptığı değerlendirmeler ise bu beklentilere yeniden umut oldu. Karakaş, düzenlemenin yalnızca EYT kapsamıyla sınırlı kalmayabileceğini, borçlanmalar ve staj sigortasının da kapsama dahil edilebileceğini ifade etti.

BORÇLANMA VE STAJ SİGORTASI GÜNDEMDE

Karakaş, askerlik borçlanması ve kadınların staj sigortası gibi konuların da kademeli emeklilik kapsamında değerlendirilebileceğini belirtti. Örneğin, sigorta başlangıcı 2009 veya 2020 olan kadın çalışanlar, daha önceki staj sigortaları sayesinde bu düzenlemeden yararlanma imkânı bulabilir.

2008’deki sosyal güvenlik reformu kapsamında planlanan uzun geçiş süresi ise çalışanlar için yeni mağduriyetler oluşturmuş durumda. Örneğin, Mayıs 2008’de işe başlayan bir kişi kademeli sisteme göre 2035’e kadar emekli olmayı beklemek zorunda kalıyor. Bu durum “çukur etkisi” olarak tanımlanıyor.

DÜZENLEME NE ZAMAN ÇIKAR

Karakaş, kademeli emeklilik düzenlemesinin doğrudan 4,3 ila 4,4 milyon kişiyi ilgilendirdiğini, dolaylı olarak ise aileleriyle birlikte 10 milyona yakın vatandaşı etkileyeceğini vurguladı. Ancak bu büyüklükte bir düzenlemenin 2025’te çıkmasının mümkün olmadığını söyledi.

Uzman, en erken 2027 yılında, seçimlere yakın bir dönemde yasanın gündeme geleceğini öngörüyor.

KAMUOYUNUN BASKISI ARTIYOR

Sosyal medya ve haber mecralarında yoğun şekilde gündeme taşınan kademeli emeklilik talebi, kamuoyunda büyük bir baskı unsuru oluşturuyor. Taleplerin artmasıyla birlikte düzenlemenin hükümetin öncelikli gündem maddelerinden biri haline gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.

BEKLEYENLER NE YAPMALI?

Uzmanlara göre kademeli emeklilik kısa vadede çıkmayacak olsa da, kamuoyu baskısı ve seçim atmosferi bu süreci hızlandırabilir. Çalışanların borçlanma haklarını iyi değerlendirmeleri ve sigorta girişlerini doğru şekilde takip etmeleri, düzenleme çıktığında avantaj sağlayabilir.