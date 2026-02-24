Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalında yaptığı canlı yayında emeklilerin merakla beklediği konuları değerlendirdi. Erdursun, bayram ikramiyesi, EYT düzenlemeleri ve kademeli emeklilik ile ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Bayram ikramiyesi uygulamasının 2018 yılında başladığını hatırlatan Erdursun, ilk olarak her bayram için 1.000 TL olarak ödenen ikramiyenin, sonraki yıllarda kademeli artışlarla 2.000 TL’ye, ardından 3.000 TL’ye ve son olarak 4.000 TL seviyesine yükseldiğini belirtti. Ancak yüksek enflasyon nedeniyle ikramiyenin alım gücünün ciddi şekilde gerilediğini söyledi.

Erdursun, geçmiş yayınlarda da sık sık bu noktaya vurgu yaptığını hatırlatarak, "Olması gereken rakam aslında bayramlarda birer bayram, iki bayramda birer normal emekli aylığı şeklinde ödenmesi gerekiyor. Ama bayram ikramiyesi öyle olmayacak" dedi.

YÜZDE 25-30 ZAM BEKLENİYOR

Mevcut tabloya göre artış oranının yüzde 25–30 bandında olacağını öngören Erdursun, rakamın büyük ihtimalle 5.000 TL ya da 5.500 TL seviyesinde olacağını ifade etti.

Erdursun ayrıca bayram ikramiyesinin dul ve yetim aylığı alanlara tam tutar üzerinden değil, hisse oranlarına göre ödeneceğini belirtti.

İkramiye konusunun her bayram öncesi gündeme geldiğini söyleyen Erdursun, bir sonraki bayrama kadar konunun kapanacağını, ancak enflasyon verileri netleştikçe emekli maaşlarıyla ilgili tartışmaların yeniden başlayacağını ekledi.

DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI İÇİN ÇALIŞMA

Yıl sonuna doğru düşük emekli aylıkları ve aylık hesaplama sistemiyle ilgili bir çalışmanın yürütüldüğünü belirten Erdursun, "Çalışma Bakanlığı şu anda düşük emekli aylıkları ile ilgili, emekli aylığı hesaplamaları ile ilgili çalışmalar yapıyor diye biraz daha zaman kazanılarak 2027’ye ulaşılmaya çalışılıyor" dedi.

KADEMELİ EMEKLİLİK BEKLEYENLERE KÖTÜ HABER

EYT düzenlemesinin ardından 5.000 prim günü şartının değişip değişmeyeceğine dair soruları yanıtlayan Erdursun, yeni bir düzenleme beklemediğini söyledi:

"Bakın EYT yasası çıktı. Bundan sonra 5.000 gün yaş şartı dışında 5.000 günle 5975’in değişme şansı yok" ifadelerini kullandı.

3600 günle kısmi emeklilikte kadınların 58, erkeklerin 60 yaşını beklemesi gerektiğini hatırlatan Erdursun, kademeli emeklilik konusunun şu an hükümetin gündeminde olmadığını vurguladı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bayram ikramiyesinin nihai tutarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor. Erdursun, açıklamayı kendi kanalından canlı yayınlayacaklarını belirterek, "Bugün ya da yarın öğreneceğiz. 4.000 liradan kaç lira olacak, hep beraber göreceğiz" dedi.