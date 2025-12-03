Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kasım ayı enflasyon verilerini açıklandıktan sonra emekliye yapılacak zam oranlarını açıkladı.

Kasım ayında enflasyon yüzde 0,87 artarken, yılın ilk 11 ayında toplam enflasyon yüzde 29,74 oldu. Yıl sonu enflasyonunun TÜİK verilerine göre yaklaşık yüzde 31 seviyesinde tamamlanmasının beklendiğini söyleyen Erdursun, bu tahmine göre 1 Ocak 2026’daki öngörülen artışları şöyle sıraladı:

-SSK emeklisi yüzde 12,3

-Bağkur emeklisi yüzde 12,3

-Memur 1.000 TL seyyanen zam + yüzde 18,7 artış

-Memur emeklisi 1.000 TL seyyanen zam + yüzde 18,7 artış

En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Erdursun, mevcut durumda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığının bu hesapla birlikte yaklaşık 18 bin 957 TL seviyesine çıkmasının beklendiğini dile getirdi.