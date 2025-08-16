Türkiye’de kamu çalışanlarını ve emeklileri doğrudan ilgilendiren toplu pazarlık görüşmeleri, önceki dönemlerde olduğu gibi bu yıl da gergin geçiyor.

Memur-Sen’in yüksek oranlı zam talebi ile hükûmetin teklifi arasında büyük fark bulunurken, taleplerin karşılanmaması durumunda uyuşmazlığın Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşınması bekleniyor.

İsa Karakaş’ın Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında aktardığına göre, 2023 yılında işçi sendikalarının önemli kazanımlar elde etmesine karşın memurlar ve özellikle memur emeklileri benzer sonuçlara ulaşamadı.

2024-2025 döneminde de tablo değişmedi. TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarının altında kalan artışlar nedeniyle kamu çalışanları ciddi kayıplar yaşadı.

Devam eden 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde de benzer bir senaryonun yaşanacağı öngörülüyor. Karakaş, memurların masaya ön şart olarak sunduğu talepler arasında;

Seyyanen zam borcunun ödenmesi,

dereceye gelen tüm memur ve emeklilere 3600 ek göstergenin verilmesi,

Son üç dönemde enflasyonun altında kalan artışların telafisi,

öncelikli maddeler olarak sıralanıyor. Ancak bu taleplerin hükümet tarafından dikkate alınmadığı belirtiliyor.

Sürecin sonunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun devreye girmesi bekleniyor. Kurulun 11 üyeden oluştuğunu ve üyelerin çoğunluğunun Cumhurbaşkanı tarafından atandığını hatırlatan Karakaş, bu yapının bağımsızlığı konusunda hem ulusal hem de uluslararası çevrelerden eleştiriler geldiğini vurguladı.

ILO raporlarında ve Avrupa Sosyal Şartı’nda, zorunlu tahkim sisteminin toplu pazarlık normlarına aykırı olduğu yönünde değerlendirmeler de yer alıyor.

Toplu sözleşme görüşmelerinde hükûmet ile sendika arasında ciddi bir uzlaşmazlık yaşanırken, kamu çalışanlarının beklentilerinin büyük ölçüde karşılanamayacağı öngörülüyor. Hakem Kurulu’nun devreye girmesiyle verilecek kararın ise yine hükûmetin teklifleri doğrultusunda şekillenmesi ihtimali ağır basıyor. Bu durum, memur ve emeklilerin beklentilerini karşılamaktan uzak kalacak gibi görünüyor.