Kadın çalışanların büyük kısmı, annelik sebebiyle iş hayatına ara veriyor ve bu durum emeklilik prim günlerinde açık oluşturuyor. Ancak SGK, “hizmet borçlanması” uygulamasıyla bu eksik günlerin tamamlanmasına olanak tanıyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan İsa Karakaş’ın köşe yazısına göre, doğum borçlanması yalnızca eksik primleri tamamlamakla kalmıyor, aynı zamanda yaş şartını öne çekerek daha genç yaşta emekliliğin kapısını aralıyor. Özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde staj veya çıraklık kaydı bulunan kadınlar için bu fırsat, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamına girme ihtimalini de artırıyor.

BORÇLANMA ORANI DEĞİŞMEDİ AMA SÜRE DARALIYOR

Meclis gündemindeki “Torba Kanun” ile askerlik ve diğer hizmet borçlanmalarında prim oranının %32’den %45’e çıkarıldığını hatırlatan Karakaş, “Doğum borçlanması bu artıştan etkilenmedi, oran %32 olarak kaldı” dedi.

Ancak SGK uzmanı, 2025 yılı başında asgari ücrette beklenen %25–30’luk artışın doğum borçlanması maliyetini aynı oranda yükselteceğini vurguladı:

“Yılbaşına kadar başvuranlar, doğum borçlanmasını en az %25 daha ucuza yapabilecek. Bu da on binlerce liralık fark anlamına geliyor.”

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

-Doğum borçlanması hakkından,

-SSK’lı (işçi statüsünde) çalışan kadınlar,

-Bağ-Kur’lu kadın sigortalılar,

-Tarım sigortası kapsamındaki kadınlar,

-Kamu görevlisi anneler,

Ve vefat eden sigortalıların hak sahipleri yararlanabiliyor.

Başvurular SGK il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkezleri üzerinden yapılabiliyor. Kamu görevlileri ise **“SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü”**ne dilekçeyle ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor.

GÜNLÜK BORÇLANMA TUTARI 277 TL'DEN BAŞLIYOR

Karakaş, 2025 yılı için doğum borçlanması tutarlarının mevcut asgari ücrete göre hesaplandığını belirterek şunları aktardı:

-Günlük alt sınır: 277,39 TL

-Günlük üst sınır: 2.080,44 TL

Buna göre, bir çocuk için 720 günlük borçlanma süresinin en düşük maliyeti yaklaşık 199.721 TL, üç çocuk içinse 599.162 TL olacak.

Ancak asgari ücret artışıyla birlikte bu rakamların da en az %25 oranında yükselmesi bekleniyor.

YILBAŞINI BEKLEMEYİN!

Doğum borçlanması maliyeti, yürürlükteki asgari ücrete endeksli olduğu için ücretteki her artış, borçlanma tutarına da doğrudan yansıyor.

İsa Karakaş, bu nedenle kadın sigortalılara şu uyarıda bulundu:

“2026 Ocak itibarıyla doğum borçlanması maliyeti en az %25–30 artacak. Bu nedenle 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvuru yapanlar çok ciddi bir avantaj sağlayacak.”

SGK uzmanı Karakaş, doğum borçlanmasının sadece bir hak değil, aynı zamanda ekonomik açıdan büyük bir kazanç fırsatı olduğunu belirterek şu mesajla uyardı:

“Her bir çocuk için 720 gün borçlanmak zorunlu değil. İhtiyaç kadar borçlanma yapılabilir. Ancak beklemek, emekliliği hem geciktirir hem de pahalılaştırır.”