‘Bütçede para yok’ diyerek açlık sınırındaki maaşlarla geçinen emekli ve memurdan gelen zam taleplerine kulak tıkayan iktidar, kamuda üst düzey koltuk sahibi bürokratlara kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Ballı zamdan, emekli ve memurların maaş zamlarında önemli etkileri olduğu düşünülen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya’nın payına 53 bin 696’şar lira ek zam düştü.

82 BİN 231 LİRA

Bu iki bürokratın yıl başında alacağı zam, toplu sözleşme zammıyla birlikte 82 bin 231 liraya ulaşacak. Oysa aynı tarihte, açlıkla boğuşan en düşük emeklinin aylığına sadece 2 bin 41 lira zam yapılacak. Bu zamlarla hem Kaya hem de Çetinkaya tam 40 emekliye verilen zammı tek başlarına almış olacaklar.

SGK Başkanı Kaya ve TÜİK Başkanı Çetinkaya’nın normal maaşı, ikramiye ve bazı yan ödemeler hariç 150 bin lira civarında. Buna yılda birkaç kez maaş tutarında ödenen ikramiyeler, çeşitli yan ödemeler ve çifte koltuklardan alınan gelirler dahil değil.

YÜZDE 55 ALACAKLAR

Bu iki bürokratın maaşı yılbaşı toplu sözleşme ve enflasyon farkı zamlarıyla 28 bin 535 lira aratarak 178 bin 535 TL’ye çıkacak. Ardından da 53 bin 696 TL’lik ek zam verilecek. Böylece bu iki bürokratın yeni yıldaki maaşları toplam 82 bin 231 liralık artışla 232 bin 231 liraya çıkacak. En düşük emeklinin zammı yüzde 12 civarında kalırken bu bürokratların zam oranı resmi enflasyonun üzerine çıkarak yüzde 55’i bulacak.

ÇİFTE MAAŞLARI DA ÇİFTE ZAMLANACAK

SGK Başkanı Raci Kaya, SGK’nın mali dengelerindeki bozulmayı Türkiye’de hayatta kalma yaşının uzaması nedeniyle emeklilerin de geç ölmesine bağlamış ve bu sözleriyle tepki çekmişti. TÜİK Başkanı Murat Çetinkaya da enflasyonu düşük açıklayarak maaş zamlarının düşük çıkmasına katkı sağlamakla eleştiriliyor. Yeni zamlarla birlikte bu iki başkanın çifte görevlerden aldıkları ya da alacakları maaşları da hem ‘ek zam’ hem de normal zam tutarında artacak.