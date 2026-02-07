Yenidoğan çetesini 8 yıl önce tespit eden Sayıştay, özel hastanelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) nasıl soyduklarını da belgeleri ile ortaya koydu. Metropol iller, Doğu ve Güneydoğu’daki 50’den fazla özel hastanenin bebekleri gereksiz yere kuvöz ve yoğun bakıma aldığı belirlendi.

16 KAT FAZLA

SGK bu hizmet dahilinde birinci basamak hastanelerde her bebek için günlük 1.232 lira, ikinci basamak hastanelerde 2.619 lira, üçüncü basamak hastanelerde 4.933 lira ödeme yaptı. Sayıştay’ın raporlarında, özel hastanelerin ‘kuvöz ve yoğun bakım hizmeti’ karşılığı devlet hastanelerine göre SGK’dan 5-7 misli daha fazla para aldığı ve bebekleri de 16 kat daha fazla kuvözde tuttuğu belgelendi. Bu hastaneler, bebekleri ihtiyaç olmadığı halde 37 güne kadar kuvezde tuttu. Konuyla ilgili Meclis soruşturması başlatılması talep edildi.



