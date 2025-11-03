Ukrayna Ligi'nin 11. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Lviv Arena'da oynanan müsabaka, Shakhtar'ın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonu Arda Turan’ın sevinci damga vurdu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Eguinaldo, 54. dakikada Newerton ve 90+4. dakikada kendi kalesine Kabaev kaydetti. Dinamo Kiev'in tek sayısı ise Buyalskyy'den geldi. Bu skorun ardından üst üste 2. kez kazanan ve puanını 24'e yükselten Shakhtar, Ukrayna Ligi'nde liderliğini en yakın rakibinin 4 puan önünde sürdürdü. Bu sezon ligde ilk defa yenilen Dinamo Kiev ise 20 puanla 2. sırada yer aldı.

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında hızlı hücum fırsatı yakalayan Shakhtar, Kabaev'in kendi kalesine attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, golün ardından sahaya daldı ve golü futbolcularıyla kutladı. Turan'ın yaklaşık 60 metre depar attıktan sonra sevinci sosyal medyada da gündem oldu.

‘BİZİM İÇİN KOLAY DEĞİLDİ’

Arda Turan maç sonu şu açıklamaları yaptı: "Ukrayna Kupası'ndaki son maçtan sonra zor zamanlar geçirdiğimizi vurgulamak istiyorum, bizim için kolay değildi. Önemli olan nasıl tepki vereceğimizi anlamaktı. Bence son maçtan sonra gerçekten iyi tepki verdik ve doğru kararlar aldık."