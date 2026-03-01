

Uzun yıllar birlikte olduğu futbolcu Gerard Pique tarafından ihanete uğrayan ve zorlu bir boşanma süreci geçiren 48 yaşındaki Shakira, aradığı mutluluğu sonunda buldu. Ünlü şarkıcının, yeni klibinde birlikte rol aldığı 33 yaşındaki aktör Lucien Laviscount ile yakınlaştığı ve bu arkadaşlığın kısa sürede aşka dönüştüğü öğrenildi.

AŞ FARKI SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

48 yaşındaki Shakira ile 33 yaşındaki Lucien Laviscount arasındaki 15 yaş farkı ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Bazı hayranları Shakira'nın mutluluğu hak ettiğini savunurken, bazıları ise bu ilişkinin uzun soluklu olmayacağı yorumunda bulundu.

Latin müziğin başarılı kadın seslerinden olan Kolombiyalı sanatçı Shakira, "Hips Don't Lie", "Whenever, Wherever" ve "Waka Waka" gibi hit parçalarıyla müzik listelerinde zirveye yerleşmişti.