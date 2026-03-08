2,16 metre boyundaki O’Neal ve 2,06 metre boyundaki Lisina yan yana geldiğinde ortaya nadir görülebilecek görüntüler çıktı. Basketbol kariyeri boyunca ligin en uzun oyuncularından biri olan Shaq, Lisina ile neredeyse aynı boyda görünerek internet kullanıcılarını şaşırttı.

BASKETBOLDAN MODELLİĞE

Lisina, profesyonel basketbol kariyerinin ardından modelliğe yöneldi ve Guinness Rekorlar Kitabı’na dünyanın en uzun profesyonel modeli olarak girdi. Buluşmada Lisina, O’Neal ile sarıldıkları sırada “Terledim!” diyerek gülmesiyle samimi anlar yaşattı.

SOSYAL MEDYADA ESPRİLİ YORUMLAR

İkilinin görüntüleri hızla viral olurken, kullanıcılar olası çocuklarının boyunu tartıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı, Lisina için “Zavallı kız, bugüne kadar başını kimsenin omzuna yaslayamamıştır” yorumunu yaptı.

PEKİN OLİMPİYATLARINDA YER ALMIŞTI

Dünyanın en uzun bacaklarına sahip olan Lisina, spor kariyerinde de oldukça başarılıydı. Annesi yerel Spartak takımında oynarken, babası profesyonel basketbol antrenörüydü. Lisina, medya tarafından bacakları üzerinden yapılan yorumlardan hoşlanmadığını, başarılarının modellikten çok basketbol kariyerine odaklanılması gerektiğini dile getirdi. 2006 Dünya Şampiyonası’nda gümüş, 2007 Avrupa Şampiyonası’nda altın, 2008 Pekin Olimpiyatları’nda bronz ve 2009’da gümüş madalya kazandı.