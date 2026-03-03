Shell & Turcas ile Michelin Grubu’nun lastik ve araç bakım servis zinciri Euromaster arasında Türkiye’yi kapsayan motor yağı tedarik anlaşması için imza attı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Shell & Turcas, Euromaster’ın Türkiye operasyonlarında motor yağı tedarikçisi olarak konumlandı. Buna göre Türkiye genelinde 51 ilde faaliyet gösteren 176 Euromaster servis noktasında gerçekleştirilecek motor yağı değişimlerinde Shell Helix markalı ürünler kullanılacak.

Servis noktalarında sunulan motor yağı değişim hizmetlerinin, işçilik ve yedek parçalar dahil olmak üzere bir yıl garanti çerçevesinde gerçekleştirileceği aktarıldı.

TÜRKİYE'DE BU İŞBİRLİĞİNE ALINDI

Shell ile Euromaster arasındaki işbirliğinin Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Portekiz, Çekya, Finlandiya ve Romanya başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde 20 yılı aşkın süredir sürdüğü ifade edildi. Türkiye’nin de bu işbirliği kapsamına dahil edildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Shell & Turcas Madeni Yağlar Türkiye Kurumsal Satışlar Direktörü Can Ayvalıoğlu, Avrupa’daki işbirliğinin Türkiye’ye taşındığını belirtti.

Euromaster Türkiye Genel Müdürü Serhat Sezginsoy ise Türkiye genelinde 176 servis noktasında faaliyet gösterdiklerini ve işbirlikleriyle bakım hizmetlerini sürdürdüklerini kaydetti.