Global enerji devi Shell, Kanada'nın önde gelen üreticilerinden ARC Resources Ltd.’yi satın almak için 13,6 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Bugün yapılan resmi açıklamada, ARC’nin düşük maliyetli ve yüksek kaliteli kaynak tabanının, Shell’in Kanada’daki mevcut operasyonlarını tamamladığı açıklandı.

ANLAŞMANIN FİNANSAL DETAYLARI

Anlaşma şartlarına göre ödemenin yüzde 25’i nakit, yüzde 75’i ise hisse değişimi yoluyla gerçekleştirilecek. Teklif edilen rakam, ARC hisselerinin 30 günlük ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden yüzde 20 primli bir bedeli temsil ediyor.

KANADA SHELL'İN MERKEZİ OLACAK

Shell CEO’su Wael Sawan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu hamle, Kanada’yı Shell için kilit bir merkez haline getirirken, daha az emisyonla daha fazla değer üretme stratejimizi de ileriye taşıyor. ARC satın alması, önümüzdeki on yıllar boyunca kaynak tabanımızı güçlendirecek."

2030 HEDEFLERİNE DOĞRU

Petrol devleri, yatırımcı getirilerini artırmak amacıyla ana faaliyet alanlarına odaklanırken, Shell’in mevcut rezervlerinin gelecek on yıldaki üretimi sürdürmeye yetip yetmeyeceği tartışılıyordu. Bu satın alma, Shell'in 2030 ve sonrası için günlük yaklaşık 1,4 milyon varillik sıvı hidrokarbon üretim hedefini destekleyecek nitelikte.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Her iki şirketin yönetim kurulları tarafından oy birliğiyle desteklenen işlemin hissedar onayı, mahkeme kararları ve yasal düzenleyici kurumların incelemelerinin ardından 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.