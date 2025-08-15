Güney Afrika’da Batı Cape Yüksek Mahkemesi, enerji devleri TotalEnergies ve Shell'in ortak girişiminin Cape Town açıklarında petrol aramalarına yönelik verilen izni iptal etti.



Nisan ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın Shell ve BP'nin Venezuela'daki lisanslarını iptal etmesinin ardından bir darbe de Güney Afrika'da yiyen Shell'in hisselerinde sert düşüş görülürken, akaryakıt devinin yaşadığı krizin uluslararası petrol fiyatlarını etkilemesinden endişe ediliyor.



ÇEVRECİLERİN ZAFERİ, PETROLCÜLERİN ENDİŞESİ



13 Ağustos tarihli karara göre, mahkeme, şirketlerin olası petrol sızıntılarının sosyo-ekonomik etkilerini yeterince değerlendirmediğini ve iklim değişikliği etkilerini dikkate almadığını tespit etti.

TotalEnergies, geçen yıl söz konusu 5/6/7 numaralı bloktaki payından çekilmeyi planladığını, operatörlüğü Shell’e bırakacağını ve Güney Afrika’nın kamu şirketi PetroSA’nın azınlık hissedar olarak kalacağını açıklamıştı.

Bu karar, çevreciler ile petrol şirketleri arasında Güney Afrika kıyılarında süren hukuk mücadelelerinin son halkası oldu. Şirketler, Namibya açıklarında Orange Havzası’nda elde edilen keşif başarılarını ülkenin batı kıyısında da tekrarlamak istiyor. Ancak havzanın Güney Afrika sularındaki bölümü büyük ölçüde keşfedilmemiş durumda.

Dava başvurucularından olan çevre örgütü Natural Justice, kararı memnuniyetle karşılayarak, “Bu karar, şirketlerin usule uyması, kapsamlı değerlendirmeler yapması ve yerel topluluklara söz hakkı tanıması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor” açıklamasını yaptı.