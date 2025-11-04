Çin Devlet Başkanı Şi Cinping genellikle ciddi ifadesiyle tanınır. On iki yıllık iktidarı boyunca devlet medyası tarafından sakin, kararlı ve mesafeli bir lider olarak gösteriliyor.

Ancak Güney Kore’de düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinde ortaya çıkan bazı görüntüler, Şi’nin farklı bir yüzünü gösterdi.

Busan’daki Gimhae Hava Üssü’nde ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşmede paylaşılan fotoğraflar, Çin liderinin Trump ile samimi anlarını ortaya koydu.

Beyaz Saray tarafından yayınlanan fotoğraflarda Trump’ın Şi’ye bir kağıt uzattığı, Çin liderinin de gözleri kapalı şekilde gülümserken Dışişleri Bakanı Wang Yi ile birlikte kahkaha attığı görülüyor.

ŞAKALAŞIP GÜLDÜLER

İki gün sonra Şi, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile hediyeleşirken kameralara espri yaparken yansıdı.

Lee, Şi’ye Çin'de son derede popüler olan “Go” oyunu için tahta hediye etti. Şi ise Lee ve eşine Çin üretimi iki Xiaomi telefon verdi.

Lee’nin “Peki iletişim güvenliği nasıl?” sorusu salonda kahkahalara yol açtı. Şi gülümseyerek “İsterseniz bir ‘arka kapı’ var mı kontrol edin” yanıtını verdi.

Şi’nin bu rahat tavrı, ülkedeki sıkı sansürle inşa edilen resmi imajıyla keskin bir tezat oluşturdu.

ÇİN'DE YASAK FOTOĞRAFLAR

Ancak Çin’deki internet platformlarında bu görüntüler yer almadı, Douyin ve Xiaohongshu gibi popüler ağlardan tamamen kaldırıldı.

Çinli kullanıcılar yalnızca yurt dışı basın organlarının paylaştığı birkaç kareye erişebildi.

Zira Çin hükümeti, liderlerinin güleç yüzünü halkın görmesi gereken bir şey olarak değerlendirmiyor.

Şi’nin bu nadir samimi anları, onun katı denetim altında yürüttüğü imaj yönetiminin dışında kalan ender görüntülerden biri olarak dikkat çekti.