Torun Sevinci Sibel Can’ı Duygulandırdı

Yıllardır sahne performansları ve özel hayatıyla magazin basınının ilgi odağı olan Sibel Can, bu kez torun heyecanıyla gündeme geldi. Sanatçının, aldığı bu mutlu haber karşısında oldukça duygulandığı ve torunu için özel hazırlıklar yaptığı gelen bilgiler arasında.

Lina İsmi Şimdiden Belirlendi

Aile, doğacak kız bebek için şimdiden isim konusunda kararını verdi. Çift, Arapça’da “hurma ağacı” anlamına gelen Lina ismini seçti.

Doğum Miami’de Gerçekleşecek

Anne adayı Merve Kaya, bebeğin Amerika vatandaşı olması için doğumu Miami’de yapmayı planlıyor. Bu kararında, Sibel Can’ın 1996 yılında satın aldığı evin hâlen Miami’de bulunması etkili oldu. Kaya, doğum öncesi bu eve yerleşti.

Tarih Belli Oldu

Doktorunun verdiği bilgiye göre doğumun 22 Eylül haftasında gerçekleşmesi bekleniyor. Hem çift hem de aile büyük bir heyecanla bu özel anı beklerken, hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğü ifade ediliyor