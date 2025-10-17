Şarkıcı Sibel Can'ın 1988-1999 yılları arasında evli kaldığı sunucu Hakan Ural'dan dünyaya gelen oğlu Engin Can Ural, 8 Ekim 2022'de Merve Kaya ile Bodrum'da dünyaevine girmişti.

Evlendikten 1.5 ay sonra çiftin ayrılacağı söylentisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Engin Can Ural'ın, eşi tarafından ihanete uğradığı iddia edilmişti.

Bu söylentileri Hakan Ural şu sözlerle yalanlamıştı: "Engincan beni aradı. O da şuna üzüldü. 'Ya ben eşimle daha 40-45 günlük evliyiz. Bir kadının iffetine yönelik bu kadar fütursuz ve ucuz iddiayı nasıl yaparlar' dedi. Çocuk inanamadı 'bu nasıl mümkün olur' dedi. Benim oğlum ve gelinim çocukluktan beri birilerini tanıyor… Şu kıza 'eşini aldattı' diyorsun. Hiç onur haysiyetiniz yok mu, utanmanız yok mu?"

Evlilikleri devam eden çiftin geçen aylarda da bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı.

DOĞUM MİAMİ'DE GERÇEKLEŞTİ

Engin Can Ural ile Merve Kaya Ural ilk bebeklerini Miami'de kucaklarına aldı.

Babaannelik heyecanı yaşayan Sibel Can'ın torununa Arapça 'hurma ağacı' anlamına gelen 'Lina' adı verildiği öğrenildi.