2022 yılında reklamcı Tolga Akış'tan boşanan şarkıcı Zeynep Bastık, daha sonra işletmeci Ali Can Ayyıldız ile birlikteydi. Bu ilişkisi kısa süren Bastık, "İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde, herkesin keyfi yerinde. Olur böyle şeyler hayatta. Bitmemesini temenni ederiz ama bitene de çare yok" açıklamasını yapmıştı.

Zeynep Bastık Mayıs 2024'te de oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başlamıştı. Birliktelikleri devam eden ünlü çiftten Bastık, önceki akşam verdiği konserde yüzüne lazer tutan bir seyirciye çok kızdı.

"BU BİR SEVGİ GÖSTERİSİ DEĞİL"

Bastık sahnedeyken "O lazeri kim tutuyorsa kendisine bir bakış atmak istiyorum, bir daha tekrarlanmamasını rica ediyorum. Hep böyle kibar değilim. Ben bir kedi değilim ve bana lazer tutamazsın. Bu bir sevgi göstergesi değil" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı "Yanlış mıyım?" diye sorunca konsere gelenler alkışladı. Zeynep Bastık da "Halk yanımda çok teşekkürler" dedi.