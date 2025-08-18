Özellikle "Game of Thores" dizisindeki "Shae" karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Sibel Kekilli, Türkiye'ye döneceği iddialarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda söylentilere son noktayı koyan ünlü oyuncu, "Görünüşe göre benim bilmediğim bir şeyi biliyorlar" ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYA ENGELİYLE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kekilli son olarak sosyal medya hesabındaki taciz yorumlarına tepki göstermiş ve Türkiye'de yaşayan kullanıcıların yaptığı yorumlara daha fazla katlanamayacağını belirtmişti.

Oyuncu, Türkiye'den Instagram hesabına girişleri engellemişti.

Kekili, 2024 yılında Türkiye engelini kaldırmıştı.

'DUVARA KARŞI' FİLMİYLE TANINMIŞTI

Duvara Karşı filmiyle sansasyonel bir başlangıç yapan Kekilli, Game of Thorenes (2011) disizi ve Alman polisiye dizi Tatort’ta da rol aldı.

Sibel Kekilli, iki kez Alman Film Ödülü’ne layık görüldü ve 2010 yılında da Tribeca Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu seçildi.