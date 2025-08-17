Duvara Karşı filmiyle ünlünen ve çeşitli uluslararası projelerde oynayan Sibel Kekilli, son yıllarda Almanya’da yeni projelerde yer alamazken, yeni bir hayata başlamak için Türkiye’ye döneceğini açıkladı.

Ailesi Kayseri kökenli olan, 1980’de Almanya’nın Heillbronn kentinde doğan ve halen Hamburg’da yaşayan Kekilli Almanya'yı terk etmeye hazırlanıyor.

Türkiye’de daha önce sosyal medyada yer alan, sonra Türkiye adresini kapatan Sibel Kekilli’nin, geçmişi geride bıraktığını belirtttiği ve sadece "Tövbe ettim, artık Türkiye’ye dönmek istiyorum“ dediği iddia edildi.

Duvara Karşı filmiyle sansasyonel bir başlangıç yapan Kekilli, Game of Thorenes (2011) disizi ve Alman polisiye dizi Tatort’ta da rol aldı. Sibel Kekilli, iki kez Alman Film Ödülü’ne layık görüldü ve 2010 yılında da Tribeca Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu seçildi.