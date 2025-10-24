Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı.

ÜMİT ÖNAL KİMDİR?

Ümit Önal, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Kariyerine 2007 yılında Turkuvaz Medya Grubu’nda başlayan Önal, 2015 yılına kadar grubun çeşitli birimlerinde görev yapmış; bu süreçte ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği gibi önemli pozisyonlarda bulunmuştur.

2015 yılında Digitürk’e geçen Önal, burada Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev almış, şirketin BeIN Media Group’a devredilme sürecinde etkin bir rol oynamıştır.

2016 yılı sonunda Türk Telekom bünyesine katılan Önal, ilk olarak Satış ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiş, Aralık 2018’de ise Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Ağustos 2019’da Türk Telekom CEO’su olarak atanan Ümit Önal, Mart 2022 itibarıyla şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de üstlenmiştir.