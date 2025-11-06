İngiltere’nin köklü perakende markalarından Marks & Spencer (M&S), yaşadığı büyük siber saldır sonucu 2024'ün ilk yarısında büyük çöküş yaşadı.

Şirket, Paskalya tatilinde gerçekleşen saldırı sonrasında internet sitesini kapatmak ve manuel sipariş sistemine geçmek zorunda kaldı.

Bu durum, 324 milyon sterlinlik kâr kaybına sebep oldu. M&S, sigorta kapsamında 100 milyon sterlinlik bir geri ödeme alsa da zarar büyük oldu.

YARIYIL KARI SIFIRA DÜŞTÜ

Şirketin vergi öncesi kârı yüzde 99 azalarak 3,4 milyon sterline kadar düştü. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 391,9 milyon sterlin düzeyindeydi. Temel faaliyet kârı da yüzde 55 düşüşle 184,1 milyon sterline geriledi.

M&S, saldırının ilk yarı için 101,6 milyon sterlinlik doğrudan maliyete sebep olduğunu, yılın ikinci yarısında ise 34 milyon sterlin daha harcanacağını söyledi.

GİYİM VE EV ÜRÜNLERİNDE KAYIPLAR BÜYÜDÜ

En ağır darbe, şirketin giyim, ev ve kozmetik bölümünde görüldü. Satışlar yüzde 16,4 düşüş gösterirken, kâr yüzde 80 azalarak 243,4 milyon sterlinden 46,1 milyona düştü. Kâr marjı da yüzde 12’den yüzde 2,7’ye gerileme gösterdi. Online satışlarda yüzde 43 düşüş görülürken, mağaza satışları da yüzde 3,4 oranında azalış gösterdi.