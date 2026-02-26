İstanbul Valiliği, hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşeceğini belirtti. Kentin yüksek kesimlerinde ise hafif kar yağacak. Meteorolojik tahminlere göre sulu kar yağışı bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'u terk edecek.
AKOM UYARDI: SİBİRYA SOĞUKLARI GELDİ
Hava sıcaklığının en düşük 1, en yüksek 8 derece olacağını belirten Valilik, rüzgar uyarısı da yaptı. Rüzgar, İstanbul genelinde kuzey yönlerden saatte 40 ile 60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli esecek.
Soğuk havayla birlikte yağışlı sistem de etkisini gösterecek. Yeni haftanın başladığı pazartesi gününe kadar gökyüzü çoğunlukla kapalı kalacak. Bu süre zarfında yurdun birçok bölgesine aralıklarla hafif yağışlar düşecek.
METEOROLOJİ YURT GENELİ İÇİN UYARI YAPTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Ege kıyıları ve Antalya dışında tüm yurtta yağış beklediğini açıkladı. Kocaeli, Yalova, Sakarya, Manisa ve Denizli'de yağmur, yağış alan diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağacak.
Meteoroloji; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Ordu, Tokat, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağını bildirdi. Ayrıca iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleyen uzmanlar, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğunu ifade etti.