Kemoterapi ve radyoterapi sürecindeki hastaların, güneşe, susuzluğa ve hijyenik olmayan gıdalara karşı daha hassas olduğunu belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşe İrem Yasin, bu dönemde alınacak basit ama etkili önlemlerin, büyük sağlık sorunlarını engellemede önemli rol oynadığını söyledi.

‘GÜNEŞ IŞINLARINA DİKKAT’

Yaz aylarında güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı korunmanın önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Ayşe İrem Yasin, “Saat 10.00 ile 16.00 arasında güneşe çıkmamalarını, eğer çıkmak zorundalarsa yüksek koruma faktörlü güneş kremleri kullanmalarını öneriyoruz. Kemoterapi ve radyoterapi alan hastalarımızın ciltleri daha hassas hale gelebiliyor ve bu da yanık ya da lekelere neden olabiliyor” ifadelerini kullandı.

Sıcak havalarda sıvı kaybının arttığını ve bu durumun ciddi riskler taşıdığını belirten Doç. Dr. Yasin, “Günde ortalama 2 ila 2,5 litre su tüketilmesini öneriyoruz. Bunun yanında ev yapımı limonata veya ayran gibi doğal içecekler de tüketilebilir. Ancak kafeinli ve gazlı içeceklerden uzak durmak gerekiyor” diye konuştu.

‘GIDA HİJYENİNE ÖZEL ÖNEM’

Besinlerin sıcak havalarda daha hızlı bozulduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yasin, “Sokakta satılan yiyecekler tüketilmeden önce hijyeninden emin olunmalı. Enfeksiyon riski taşıyan bu ürünler yerine mevsim sebze ve meyveleri tercih edilmeli. Ancak bu ürünlerin de iyi yıkanmış olmasına mutlaka dikkat edilmeli” ifadelerini kullandı.

Kanser tedavisi gören hastaların yazın denize girip giremeyeceği yönündeki sorulara da açıklık getiren Doç. Dr. Yasin, “Ciltte açık yara yoksa ve özel bir durum söz konusu değilse temiz ve kalabalık olmayan plajlarda denize girmelerinde sakınca yok. Ancak deniz sonrası ıslak mayo ile uzun süre kalınmamalı. Havuzlar ise enfeksiyon açısından daha riskli, bu nedenle mümkünse deniz tercih edilmeli” dedi.

‘TATİL PLANINIZI DOKTORUNUZLA YAPIN’

Yaz aylarında fiziksel aktivitelerin sabah ve akşam saatlerinde yapılmasını öneren Doç. Dr. Yasin, sözlerini şöyle tamamladı:

“İlaçların saklama koşullarına dikkat edilmeli, seyahat sırasında soğutucu çanta kullanılmalı. Tatil fiziksel ve ruhsal iyileşme açısından önemli ama tedavi planı aksatılmamalı. Bu nedenle doktorlarıyla iletişimde kalarak tatil organize etmeleri büyük önem taşıyor.”