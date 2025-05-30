Ünlü ekonomist Prof. Dr. Evren Bolgün Sözcü TV'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bolgün “Sıcak paracılar artık 2-3 günlüğüne geliyor. Hafta sonu riskini bile almayıp Cuma’dan çıkıyorlar. Hafta içi birkaç günlüğüne gelip, faizi alıp gidiyorlar.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ekonomik dengesizlikler yatırımcılar tarafında tedirginliğe neden oluyor 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla beraber döviz kurlarında sert dalgalanmalar görüldü. Döviz kurlarındaki sert dalgalanmalarla beraber Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz kurlarınki yükselişi baskılamak adına yaklaşık 58 milyar dolar rezerv satışı gerçekleştirdi.

Yaşanan ekonomik güven kayıplarının nedenleriyle yatırımcılarda Türkiye ekonomisine sıcak bakmaz oldu. Sözcü TV'ye katılan Prof. Dr. Evren Bolgün, rezerv kayıplarının yaşanmasının ardından yabancı yatırımcı ya da portföy yatırımcılarının, hangi yöntemle geldiğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

“58 milyar dolar döviz rezervi kaybediliyor bir buçuk iki ay içerisinde. Daha sonra yabancı yatırımcı ya da portföy yatırımcınsın gelmesi bekleniyor ve yıllar geçiyor. Yatırımcılar "carry trade" tarafına geliyor ama sıcak paracılar artık 2-3 günlüğüne geliyor. Hafta sonu riskini bile almayıp Cuma’dan çıkıyorlar. Hafta içi birkaç günlüğüne gelip, faizi alıp gidiyorlar.”