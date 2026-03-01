Dün sabah saatlerinde ABD ve İsrail tarafından ortaklaşa düzenlenen saldırılarda çok sayıda İranlı siyasi ve askeri yetkili hedef alırken, İran Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada saldırılar sonucunda İran lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

İRAN GENELKURMAY BAŞKANI DA ÖLDÜRÜLDÜ

İran TV, bu sabah saatlerinde verdiği son haber ile İsrail ve ABD saldırıları sonucunda İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi'nin de öldürüldüğünü duyurdu.



Başkent Tahran başta olmak üzere ülkedeki çok sayıda noktanın savaş uçakları tarafından bombalanmaya devam ettiği bildirilirken, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada bugün 'İran tarihinin en büyük' misilleme saldırısının gerçekleştirileceği belirtildi.

İran'dan gelen açıklamada 4 üst düzey askeri liderin öldürüldüğü de açıklamaya eklendi. Müsevi ile birlikte Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, Savunma Konseyi Sekreteri Ali Şemkani, İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpür'ün de öldürüldüğü resmen duyuruldu.

İRAN'DAN FÜZELER HAVALANDI

İsrail ordusu, İran'dan füzelerin kalktığını duyurdu. İran'ın "çok güçlü ve farklı bir saldırı başlatacağına" dair açıklamasının ardından bu füzeler, bahsi geçen saldırının öncüsü oldu.

İsrail'in kırmızı alarm sistemi saldırıların özellikle Tel-Aviv'e doğru yapıldığını gösterdi. İran saldırıları dünden beri Tel-Aviv ve Haifa'ya odaklandı.

İRAN'A 1.200 BOMBA ATILDI

İsrail'in 12. Kanalı'nın haberine göre dünden beri İran'a 1.200 bomba atıldı. İsrail basınına göre Bombardımanların en az 2 hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

PAKİSTAN VE IRAK'TAKİ ABD ELÇİLİKLERİNDE PROTESTO

Bu esnada Pakistan ve Irak'taki ABD büyükelçiliklerinde halk, protesto amacıyla toplandı.

Pakistan'daki elçilikte ABD askerlerinin ateş açması sonucu 10 kişi öldü

Büyükelçiliğin çitlerini aşan içerideki ABD askerlerine sloganlar atan İran yanlısı protestocular elçililkler içinde Hizbullah ve İran bayrakları açtı.

Pakistan'daki protestocular ise şiddettin dozunu arttırdı. ABD elçiliğinin camlarına, duvarlarına kazmalarla saldıran kişiler konsoloslukta bazı noktaları da kundakladı.

Erbil'deki konsoloslukta protestocular biber gazıyla dağıtılırken Pakistan'da ABD askerlerinin ateş açması sonucu 10 protestocu öldürüldü.