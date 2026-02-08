Olay, 5 gün önce Ağrı’da meydana geldi. Evde kaynatılan suyu sıcak su torbasına doldurarak karnına koyan Gamze Kaya, kısa süre sonra yanma hissi yaşadı. Torbayı kaldırmak isterken patlayan torbadaki sıcak su, Kaya’nın göbeği ve iki bacağına döküldü. Ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç kız, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi.

'ÇOK PİŞMANIM, KİMSE DENEMESİN'

Tedavisi süren Kaya, yaşadığı olayın ardından büyük pişmanlık duyduğunu belirterek, “Sancım artınca sıcak su torbasını denemek istedim ama su çok sıcaktı. Torbayı koyar koymaz yandım. Bilseydim asla kullanmazdım. Kimseye tavsiye etmiyorum” dedi. Yürüyemediğini ve günlük hayatının olumsuz etkilendiğini söyleyen Kaya, “Ben yandım, siz yanmayın” çağrısında bulundu.

Baba Ramazan Kaya da benzer kazaların yaşanmaması için vatandaşları uyardı.

'BASINÇLA PATLAYABİLİYOR'

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Emre Nohutçu, Kaya’nın vücudunda ikinci derece derin yanıklar oluştuğunu ve tedavisinin bir süre daha devam edeceğini söyledi. Nohutçu, özellikle 2 yıldan eski sıcak su torbalarının patlama ve sızdırma riski taşıdığına dikkat çekerek, “Eski ve incelmiş torbalar sıcak su ve basınçla patlayabiliyor. Kapakların iyi kapatılması ve üretim tarihine mutlaka bakılması gerekiyor. Mümkünse süresi geçmiş ürünler hiç kullanılmamalı” dedi. Kış aylarında bu tür vakaların arttığını belirten Nohutçu, yalnızca bu sezon benzer nedenle 5 hastayı tedavi ettiklerini ifade etti.