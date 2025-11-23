Kasım ayının son haftasına girilirken Türkiye'nin birçok bölgesinde vatandaşlar kısa kollu tişörtlerle gezmeyi sürdürüyor.



Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklıklar, çok sayıda şehirde 'kuraklık' endişesine neden olurken, Meteoroloji kaynakları beklenen müjdeli haberi duyurdu.



SICAKLIKLAR 9 DERECE BİRDEN DÜŞECEK



Kasım ayının son haftasında Türkiye'nin büyük bölümünde etkili yağışların başlaması beklenirken, sıcaklıklarda ise 9 dereceye kadar sert bir düşüş yaşanacak.

NTV'de yer alan habere göre, sağanak yağışlar pazartesi günü ülkenin orta kesimlerine ilerleyecek. Kastamonu'dan itibaren Ankara, Eskişehir ve Antalya'ya kadar şiddetli yağışlar görülecek.



Sağanak yağmur aynı zamanda Türkiye'nin batı kesiminde de hüküm sürecek. Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli... Ege'nin genelinde yağışlar gök gürültülü ve şiddetli olacak. Olumsuzluk yaratabilir, yer yer su baskınları hatta sel oluşabilir.

Doğu'da yoğun sis nedeniyle güneş ışınları fazla o bölgeye ulaşamıyor. Havanın bu kadar açık olması da ısı kaybına neden olduğu için de özellikle Kars tarafı ülkenin diğer yerlerine göre çok daha soğuk."



ULUDAĞ'A KAR YAĞABİLİR



Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların bu hafta belirgin bir şekilde düşeceğini belirterek hafta sonu Uludağ'a kar yağabileceğini belirtti.





