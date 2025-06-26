Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahminlere göre, Perşembe ve Cuma günleri Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi.

Ancak hafta sonuna doğru hava durumunda önemli değişiklikler bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA SERİNLEYECEK

Meteoroloji, yüksek sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar için müjdeli haberi verdi. Cumartesi gününden itibaren yurdun büyük bir kısmında sıcaklıklar düşecek, birçok bölgede yağış etkili olacak.

Marmara ve Doğu Karadeniz bölgeleri, hafta sonunun ilk gününden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde ise Pazar günü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

PAZAR AKŞAMI SAĞANAK BEKLENİYOR

Özellikle Pazar akşam saatlerinden itibaren, sıcak havanın ardından gelen gök gürültülü sağanak yağışlar, başta İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ olmak üzere birçok şehirde görülecek.

İstanbul’da sıcaklık, pazar günü yağışın etkisiyle birlikte 25 dereceye kadar düşecek. Uzmanlar, ani hava değişikliklerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Yağışların gece boyunca devam etmesi ve sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Peki bu gece ve yarın hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son hava tahmini raporu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 12°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 21°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 20°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

RİZE 18°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 21°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 20°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KARS 9°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık