İstanbul, etkili olan soğuk hava dalgasıyla adeta dondurdu. Aralıklarla süren kar yağışının ardından gece saatlerinden itibaren sıcaklıklar sıfırın altına inerek -4 dereceye ulaştı. Bu durum, kent genelinde araç camları, kaldırımlar ve bazı ev çatılarında buzlanmalara yol açtı.

Buzlanmanın etkisiyle trafikte ilerlemek zorlaşırken, sabah saatlerinde vatandaşlar araçlarındaki buzları çözmekte büyük zorluk yaşadı. Meteoroloji açıklamalarına göre, kar yağışı giderek azalarak yurdu terk edecek; Altay soğuklarının ise yarından itibaren etkisini yitireceği bildiriliyor.

Özellikle sürücüler, soğuk havanın getirdiği olumsuzluklara dikkat çekiyor. Vatandaş Ünal İzmir, son yıllarda İstanbul’da bu denli sert bir soğukla karşılaşmadığını ifade etti:

"Arabanın her yeri buzla kaplanmış durumda. Camların iç kısmındaki buzu çözmek için kaloriferi açtım ancak hiçbir fayda görmedim. Kapı camlarındaki buz nedeniyle düğmeler çalışmıyor. Arabanın gösterge paneli -5 dereceyi işaret ediyor. İstanbul’da bu kadar keskin soğukla ilk kez karşılaşıyorum. Önceki yıllarda -2 veya -3 derece gözlemlemiştim, ancak bu sefer -5 ile karşılaşmam benim için yeni bir deneyim."