Kocaeli Kadın Platformu’nun 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında gerçekleştirdiği yürüyüş, polis müdahalesi nedeniyle gergin anlara sahne oldu.
Emniyetin yürüyüşe “LGBTİ+ bayrağı açılmaması” şartıyla izin verdiği belirtilirken, kortejde bayrak açılması üzerine polis bir kişiyi gözaltına aldı.
KADINLARA POLİS MÜDAHALESİ
Yürüyüş öncesi emniyet yetkililerinin platform temsilcilerine LGBTİ+ bayrağı açılmaması yönünde uyarıda bulunduğu öğrenildi. Kortej yürüyüşe başladıktan kısa süre sonra bir katılımcının gökkuşağı bayrağı açması ise polis müdahalesine gerekçe gösterildi.
Ekipler bayrağı taşıyan kişiyi kalabalığın içinden çekerek gözaltına aldı. Gözaltı sırasında polis ve eylemciler arasında itiş kakış yaşandı. Müdahaleye tepki gösteren kadınlar “Yürüyüş hakkımız engellenemez” sloganları attı. Polis, kortejin etrafında çember oluşturarak ilerlemeyi durdurdu. Yaşanan arbede sırasında bir kişi fenalaşarak yere düştü.