Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransız santrfor Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 19 yaşındaki futbolcuyu kulüp yetkilileri ve Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı.
Basın mensuplarına Fenerbahçe atkısıyla poz veren Cherif, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerin son görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından genç oyuncu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers'ta forma giyen Cherif, bu sezon 20 maçta 4 gol kaydetti.