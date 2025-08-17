Özellikle ginseng ve zencefil kökü, toprağa gömülüp olgunlaşma sürecini tamamladığında piyasa değerini katlıyor. Bu kökler, hem şifa kaynağı olarak kullanılıyor hem de ilaç ve kozmetik sektöründe yoğun talep görüyor.

1 GRAMI SERVET DEĞERİNDE

Asya pazarlarında 1 kilo kaliteli ginsengin fiyatı binlerce doları bulabiliyor. Türkiye'de doğal ortamda yetişmesi oldukça zor olsa da ülkemizde belli alanlarda kontrollü koşullar altında üretim çalışmaları yapılmakta. Uzmanlara göre bu köklerin değerini belirleyen en kritik unsur, toprakta bekleme süresi.

ŞİFA DEPOSU ÖZELLİKLERİ

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Yorgunluk ve halsizliği azaltıyor.

Dolaşımı destekleyerek enerji veriyor.

Doğal antioksidan etkisiyle hücreleri koruyor.

UZMANLARDAN UYARI

Her bitkide olduğu gibi bu köklerde de bilinçsiz kullanım risk taşıyor. Uzmanlar, tüketim miktarının kişiye göre değişebileceğini ve mutlaka uzman tavsiyesiyle kullanılmasını öneriyor.

Son yıllarda Türkiye'de de bu köklerin yetiştiriciliğine ilgi artmış durumda. Tarımla uğraşan birçok kişi, küçük yatırımla başladıkları bu üretim sürecinden birkaç yıl içinde ciddi kazanç elde edebiliyor.