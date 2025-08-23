Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre hemoroid rahatsızlığına iyi geldiği söylenen yer altı sıcak su kaynağına giren yaşlı çift, bir süre sonra hareketsiz kaldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede İbrahim ve Şerife Akkoç’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

OKSİJEN SEVİYESİ DÜŞÜKTÜ

Bölgeye gelen AFAD ekipleri, olay yerinde gaz ölçümü yaptı. Ölçüm sonucunda ortamda oksijen seviyesinin normalin altında olduğu ve henüz türü belirlenemeyen bir gazın bulunduğu tespit edildi. İlk bulgulara göre çiftin, oksijen yetersizliği ve gaz zehirlenmesi nedeniyle hayatlarını kaybettikleri değerlendiriliyor.

Hayatını kaybeden Akkoç çiftinin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsiye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.