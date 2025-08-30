Son yıllarda bayiden alınan yeni otomobiller, kullanıcıları hayal kırıklığına uğratıyor. Araçlar daha yola çıkar çıkmaz arıza ışıkları yanıyor, elektronik sistemler hata veriyor ya da motor-şanzıman problemleri çıkıyor... Yapılan araştırmalar, 2000’li yıllarda üretilen otomobillerin bugüne göre 2 kat daha sorunsuz olduğunu ortaya koyuyor.

Eskiden yıllarca sorunsuz kullanılabilen otomobiller, yerini sık sık servise gitmek zorunda bırakan modellere bıraktı. Uluslararası araştırma şirketi J.D. Power’ın raporları, her geçen yıl sıfır araçlarda bildirilen sorun sayısının arttığını ortaya koyuyor.

SORUNLARDA CİDDİ ARTIŞ VAR

2010’da üretilen 100 araçta ortalama 0,90 sorun kaydedilirken; bu oran 2021’de 1,62’ye, 2023’te 1,92’ye ve 2025 itibarıyla 2’nin üzerine çıktı. Yani artık her 100 yeni araçta yaklaşık iki sorun görülüyor. 2000’li yıllarda ise bu oran yok denecek kadar azdı.

EN SIK YAŞANAN PROBLEMLER

Bilgi-eğlence sistemleri: Dokunmatik ekran donmaları, yazılım hataları, Bluetooth bağlantı kopmaları ve ses sistemindeki cızırtılar.

Sürüş asistanları: Şerit takip, adaptif hız sabitleyici ve otomatik frenleme gibi sistemlerde sensör arızaları ve yazılım hataları.

Yeni nesil şanzımanlar: Çift kavramalı ve yüksek vitesli otomatik şanzımanlarda sert geçiş, aşırı ısınma ve devre dışı kalma sorunları.

Çevreci sistemler: DPF tıkanmaları, EGR arızaları ve AdBlue problemleri.

PEKİ NEDEN?

Teknolojinin hızla artması, üretim kalitesindeki düşüş, iş gücü eksikliği ve fabrikaların kapasite sınırlarını zorlaması başlıca sebepler arasında gösteriliyor.

TÜKETİCİ HANGİ HAKLARA SAHİP?

Bir araç fabrika hatası nedeniyle arızalandığında, kullanıcı yenileme talebinde bulunuyor. Ancak çoğu bayi bu isteği reddederek sorumluluğu kabul etmiyor. Bu durumda süreç mahkemeye taşınıyor ve davalar yıllarca sürebiliyor.

AYIBI 30 GÜN İÇİNDE BAYİYE BİLDİRİN

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Avukat Deniz Kaya, “Tüketiciler olarak, sıfır kilometre aracınızda teslim anından itibaren ortaya çıkan veya kısa süre içinde beliren her türlü ayıbı, teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde bayiye yazılı olarak mutlaka bildirin. Aynı arıza üç kez tamire rağmen düzelmiyorsa veya aracınız toplamda 30 günden fazla serviste kalmışsa, sözleşmeden cayma, aracı değiştirme veya bedel indirimi talep etme hakkınız var” diyor.

TEKNOLOJİ GELİŞİYOR AMA SORUNLAR DA ARTIYOR

Yeni nesil otomobillerin sunduğu ileri teknoloji, sürücülere konfor ve güvenlik vaat ederken beraberinde ciddi arızaları da getiriyor. Uzmanlara göre, tüketicilerin hem araç alırken hem de garanti sürecinde haklarını bilmesi, mağduriyetleri azaltmanın en önemli yolu.