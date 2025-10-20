2025’in son çeyreğine girilirken otomotiv sektöründe kampanya dönemi yeniden başladı. Yüksek faiz oranlarına rağmen “sıfır” araç satışları canlılığını koruyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, bu yılın ilk 9 ayında sıfır otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,98 artarak 742 bin 687 adet olarak gerçekleşti.

RENAULT CLIO ZİRVEDE, YERLİ EGEA LİSTEDE

Satış rakamlarına göre 2025’in Ocak-Eylül döneminde Renault Clio, 34 bin 151 adet satışla Türkiye’nin en çok tercih edilen modeli oldu.

Clio’yu Tesla Model Y (27 bin 420 adet), Renault Megane (26 bin 933 adet), TOGG T10X (22 bin 131 adet) ve BYD Seal U (19 bin 534 adet) takip etti.

Yerli üretim Fiat Egea ise 18 bin 323 adet satışla en çok satan 6’ncı model olarak dikkat çekti.

1 M İLYON TL’NİN ALTINDA TEK MODEL KALDI

Tüketicilerin yakından takip ettiği otomobil fiyatları, psikolojik sınır olarak kabul edilen 1 milyon TL eşiğini neredeyse tamamen aşmış durumda.

20 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye’de 1 milyon TL’nin altında sadece bir sıfır otomobil kaldı:

Fiat Egea - 1.4 Fire 95 HP Easy: 999.900 TL

Fiat Egea Cross - 1.134.900 TL

Hyundai i10 - 1.148.000 TL

Hyundai i20 - 1.256.000 TL

Citroen e-C3 - 1.375.000 TL

Opel Corsa - 1.376.000 TL

Dacia Sandero Stepway - 1.420.000 TL

Renault Clio - 1.536.000 TL

Honda Jazz - 1.695.000 TL

BYD Dolphin - 1.699.000 TL

(Not: Fiyatlar markaların internet sitelerinde yer alan liste fiyatları baz alınarak hazırlanmıştır. Bayi fiyatlarında farklılıklar olabilir.)

ELEKTRİKLİ MODELLER Y ÜKSEL İŞTE

Listede yer alan Citroen e-C3 ve BYD Dolphin, elektrikli otomobillerin artık fiyat rekabetine dâhil olduğunu gösteriyor.

Sektör temsilcileri, “Elektrikli araç satışları dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yükseliş trendinde” diyor.

ESKİ ARA Ç VE ALTIN, PE ŞİNATIN YERİNİ ALIYOR

Uzmanlara göre son dönemde sıfır araç satışlarının büyük bölümü “yenileme” amaçlı gerçekleşiyor.

Sektör yetkilileri, “Otomobil satışları ağırlıklı olarak ‘yenileme’ şeklinde gerçekleştiği için, bir önceki araç, tüketici için peşinat yerine geçebiliyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Ayrıca son dönemde birçok tüketici, altın veya mevcut aracını satarak sıfır araç alımlarında finansman sağlıyor.

KAMPANYA DÖNEM İNDE REKABET ARTACAK

Yıl sonu kampanyalarının yaklaşmasıyla birlikte markaların faiz destekli kredi seçenekleri ve indirimli paketlerle piyasayı canlandırması bekleniyor.

Fiat Egea’nın uygun fiyatlı versiyonuyla zirvede kalmaya devam ettiği otomobil pazarında, elektrikli araçların da fiyat yarışında yerini sağlamlaştırdığı görülüyor.