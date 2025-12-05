Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Michael Dell’in bugün 148 milyar dolarlık serveti var ama Dell’in teknoloji devine dönüşen şirketi, ne büyük bir yatırımcıyla ne de dev bir sermayeyle kuruldu. Her şey, 19 yaşında bir üniversite öğrencisinin yurt odasında aldığı küçük bir kararla başladı.

Texas Üniversitesi’nde tıp eğitimi alan Michael Dell, o dönem bilgisayarların yüksek fiyatlarla ve sınırlı seçeneklerle satıldığını fark etti. Bu boşluğu değerlendirmek isteyen Dell, sadece çok az bir sermayeyle yurt odasında müşteriler için kişiye özel bilgisayarlar toplamaya başladı.

BİLGİSAYARLARI DOĞRUDAN MÜŞTERİYE SATMAYI HEDEFLEDİ

O dönem yaptığı işi, bilgisayarları alıp kapasitelerini yükseltip satıyordum şeklinde özetleyen Dell, fark ettiği en kritik noktanın bilgisayar sektörünün inanılmaz yavaş ve maliyetli olması olduğunu söyledi. Onun çözümü ise bugün teknoloji dünyasında devrim kabul edilen bir fikirdi, bilgisayarları doğrudan müşteriye satmak.

Bu model sayesinde gereksiz aracı maliyetleri ortadan kalktı, ürünler özelleştirilebilir hale geldi, fiyatlar düştü, müşteri memnuniyeti arttı. Bu yaklaşım o kadar etkili oldu ki Dell’in küçük işi kısa sürede büyük bir sipariş akınına uğradı.

YURT ODASINDA 50 İLA 80 BİN DOLAR ARASINDA KAZANMAYA BAŞLADI

Dell’in ünü hızla yayılırken, sipariş hacmi de büyüdü. Genç girişimci, henüz öğrenciyken ayda 50 ila 80 bin dolar kazanmaya başladı. Yetenekleri, o dönem Dallas’ta kendi teknoloji işini kuran Mark Cuban’ın bile dikkatini çekti.

4 YILIN ARDINDAN HALKA AÇILDI

Michael Dell’in üniversite yurdunda başlayan girişimi, yalnızca dört yıl içinde 85 milyon dolarlık değerlemeyle halka açıldı. 1992’de ise Dell, Fortune 500 şirketlerinden birinin en genç CEO’su oldu.