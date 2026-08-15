Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre; online satış platformunda ilana konulan 2026 model Tesla Model Y Standard (Juniper) için 2 milyon 699 bin lira fiyat istendiği görüldü.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan aracın tavsiye edilen sıfır fiyatının üzerine satışa çıkarıldığı ihbarının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlığın yaptığı denetimde, aracın ilan fiyatının yanı sıra şirketin faaliyetlerine ilişkin farklı ihlaller de tespit edildi.

BEŞ AYRI İHLAL...

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre şirkete uygulanan idari para cezaları şöyle sıralandı:

İş yeri adres değişikliğinin süresi içinde bildirilmemesi nedeniyle 28 bin 620 TL,

İş yerinde bulunan iki taşıt için taşıt teslim belgesi düzenlenmemesi nedeniyle 57 bin 240 TL,

Aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı davranışlar ile haksız ve hukuka aykırı ticari uygulamalarda bulunulması nedeniyle 50 bin TL,

İlk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre şartını karşılamayan iki taşıtın pazarlanması nedeniyle 200 bin TL,

Bir taşıtın tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilan yoluyla pazarlanması nedeniyle 99 bin TL.

Bu cezalarla birlikte şirkete uygulanan toplam idari para cezası 434 bin 860 lira oldu.