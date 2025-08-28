2023 yılında 107 aday, 2024'te 203 aday sıfır veya eksi netle üniversiteye yerleşmişti. Bu yıl da 179 aday sıfır veya eksi net çeşitli bölümlere kabul edildi.

Bu bölümler arasında çocuk gelişimi, diyaliz, odyometri, fizyoterapi, patoloji laboratuvar teknikleri gibi sağlık programlarının yanı sıra bilgisayar destekli tasarım, aşçılık, sosyal hizmet, mimari restorasyon, uluslararası ilişkiler ve grafik tasarımı gibi popüler bölümler de yer aldı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın aktardığı bilgilere göre bazı öğrenciler ise bu süreçte burs da kazandı.

2022'DE BARAJ KALDIRILMIŞTI

YKS’de baraj puanının 2022’de kaldırılmasıyla, sıfır ya da eksi netle ön lisans ve lisans programlarına yerleşme imkânı doğdu.

Barajın kalkmasıyla, TYT’de Türkçe veya Matematik testlerinden birinden en az 0,5 net yapan adayın puanı hesaplanıyor ve 2 yıllık ön lisans programlarını tercih etme hakkı kazanıyor.

Lisans programları için ise TYT puanının hesaplanması ve AYT’de ilgili testlerden birinde 0,5 net yapılması yeterli. Bu durumda, diğer testlerde eksi net olsa bile aday tercih yapabiliyor.