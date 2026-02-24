Sarah Geer, 23 Mayıs 1982’de Cloverdale kasabasındaki bir arkadaşının evinden ayrılırken son kez görülmüştü. Sonoma County Savcılığı’na göre şehir merkezine doğru yürürken James Unick ona yaklaşmış, genç kızı zorla bir ara sokağa sürüklemiş, tecavüz etmiş ve kendi şortuyla boğarak öldürmüştü.

2003'TE DNA BULUNDDU AMA SONUCA ULAŞILAMADI

Geer’in cesedi ertesi sabah vardiyasından sonra evine yürüyen bir Cloverdale itfaiyecisi tarafından bulundu. Ölüm cinayet olarak kayda geçse de savcılar, o dönemde adli tıp imkanlarının sınırlı olması nedeniyle davanın onlarca yıl çözülemediğini belirtti.

Soruşturmada ilk önemli gelişme 2003 yılında yaşandı. Araştırmacılar, Geer’in iç çamaşırından alınan sperm örneğinden bir DNA profili oluşturdu. Ancak bu profil, kolluk kuvvetlerinin veri tabanlarında yer alan hiçbir DNA ile eşleşmedi ve dava yine sonuçsuz kaldı.

FB I SİGARA İZMARİTİNE ERİŞTİ, DNA EŞLEŞTİ

Cloverdale Polis Teşkilatı 2021’de soruşturmayı yeniden başlattı ve DNA profiline olası bir eşleşme bulmak için FBI’dan yardım istedi. Savcılığın açıklamasına göre FBI, aile soyağacı veri tabanlarına erişim sağlayarak DNA kanıtının kaynağının James Unick’in de aralarında bulunduğu dört kardeşten birine ait olduğu sonucuna ulaştı.

Bunun üzerine Unick gözetim altına alındı. FBI ajanları, onun attığı bir sigara izmaritini toplayarak DNA örneği elde etti ve bu örneğin 2003’te oluşturulan profille eşleştiğini doğruladı.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Unick, Temmuz 2024’te evinde tutuklandı. Tutuklandığı sırada Geer’i tanıdığını ve öldürüldüğü gece olanları bildiğini reddetti. Ancak bir ay süren yargılama boyunca ifadesi değişti.

Mahkemede, bir oyun salonunda video oyunu oynarken genç kızın kendisine cinsel ilişki teklif ettiğini, nehir kenarındaki bir tepede rızaya dayalı ilişkiye girdiklerini ve daha sonra bilinmeyen bir kişinin Geer’e saldırıp öldürdüğünü öne sürdü.

Yaklaşık iki saat süren müzakerenin ardından jüri, Unick’i cinayetten suçlu buldu. Bölge Savcısı Carla Rodriguez, bu kararın Sarah’nın katilini aramaktan vazgeçmeyenlerin azmini gösterdiğini belirtti. Dava, Sonoma County jürisine sunulan en eski çözülmemiş dosya olarak kayda geçti.