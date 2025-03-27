Elazığ'da, belediyenin AKP'li Meclis Üyesi Rahman Kızılkaya’nın oğlu Mustafa Kızılkaya, bir büfeden iki paket sigara istedi.

Kızılkaya, kartla ödeme yapması durumunda bir tane verebileceğini söyleyen büfeci Vasıf Sarıkaya’ya babasının belediye meclis üyesi olduğunu söyleyerek tehdit ve hakaretlerde bulundu. Sözlü tartışma kısa sürede büfede bulunan Vasıf Sarıkaya ile bir grup arasında kavgaya dönüştü. Grubun saldırısı sonucu büfeci Sarıkaya’nın parmağı çatladı. Sarıkaya, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

KEŞKE YAŞANMASAYDI

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Odası Başkanı Cebrail Top, büfe işletmecisine yapılan saldırıyı kınadı. AKP'li meclis üyesinin de Sarıkaya'ya saldırdığını iddia eden Top, oda olarak, vereceği hukuk mücadelesinde Sarıkaya'nın yanında olacaklarını söyledi. Saldırganlar hakkında şikayetçi olan Vasıf Sarıkaya'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

AKP'li Meclis Üyesi Rahman Kızılkaya ise yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu belirtti. Kızılkaya, şunları söyledi:

"Evet, çocuğum bir tartışma yaşamış ve neticede sulh edilmiş bir olaydır. Olaya karışan benim evladımdır ama benimle bir bağlantısı yoktur. Büyükler olarak bizlerde görüşüyoruz iki tane gencin bu noktaya taşıdığı bir olayı inşallah hoşgörüyle halledeceğiz keşke olmasaydı keşke yaşanmasaydı."