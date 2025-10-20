Geçtiğimiz hafta PM grubundaki fiyat artışları 16 Ekim’de yürürlüğe girmiş, ardından CB ve JTİ gruplarındaki zamlar 17 Ekim itibarıyla uygulanmaya başlamıştı. Böylece piyasadaki neredeyse tüm sigara markalarında fiyatlar yeniden değişmiş oldu.

IMPERIAL TOBACCO ÜRÜNLERİNE ZAM

a20 Ekim itibarıyla zam furyasına Imperial Tobacco grubu da katıldı. Yeni listeye göre grubun en ucuz sigarası 88 TL, en pahalı ürünü ise 105 TL’ye yükseldi.

Güncel sigara fiyatları (Ekim 2025)

Son artışlarla birlikte Türkiye genelinde ortalama fiyatlar şöyle şekillendi:

PM Grubu: 95 TL – 105 TL

JTİ Grubu: 90 TL – 105 TL

CB Grubu: 90 TL

TT Grubu: 82 TL – 100 TL

BAT Grubu: 90 TL – 105 TL

Imperial Tobacco: 88 TL – 105 TL