Geçtiğimiz hafta PM grubundaki fiyat artışları 16 Ekim’de yürürlüğe girmiş, ardından CB ve JTİ gruplarındaki zamlar 17 Ekim itibarıyla uygulanmaya başlamıştı. Böylece piyasadaki neredeyse tüm sigara markalarında fiyatlar yeniden değişmiş oldu.
IMPERIAL TOBACCO ÜRÜNLERİNE ZAM
a20 Ekim itibarıyla zam furyasına Imperial Tobacco grubu da katıldı. Yeni listeye göre grubun en ucuz sigarası 88 TL, en pahalı ürünü ise 105 TL’ye yükseldi.
Güncel sigara fiyatları (Ekim 2025)
Son artışlarla birlikte Türkiye genelinde ortalama fiyatlar şöyle şekillendi:
PM Grubu: 95 TL – 105 TL
JTİ Grubu: 90 TL – 105 TL
CB Grubu: 90 TL
TT Grubu: 82 TL – 100 TL
BAT Grubu: 90 TL – 105 TL
Imperial Tobacco: 88 TL – 105 TL