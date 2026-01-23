Tütünle mücadele politikaları yeniden gündeme gelirken, Saray'ın Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, sigara kullanımının hem sağlık hem ekonomi üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Ergüder, sigaranın yalnızca toplum sağlığını tehdit etmediğini, aynı zamanda ülke ekonomisine de büyük yük getirdiğini belirtti.

Verilere göre sigaranın ekonomiye yıllık doğrudan maliyeti yaklaşık 24 milyar dolar.

İş gücü kaybı, erken ölümler ve tedavi giderleri gibi dolaylı maliyetler eklendiğinde, tablo çok daha çarpıcı bir hâl alıyor.

SARAY'IN 'SİGARAYI 300 LİRA YAPACAK TEKLİFİNİ' AÇIKLADI

Türkiye gazetesinin haberine göre, sigara fiyatlarını yurtdışındaki örneklerle karşılaştıran Erdüger, 'sigarayı 300 lira yapacak teklifini' açıkladı.

İngiltere’de bir paket sigaranın 15 sterlin (yaklaşık 874 lira), bir pidenin ise 7 sterlin (407 lira) olduğunu belirten Ergüder şunları söyledi:

-Türkiye’de ise tam tersi. Bir pide parasına 3 paket sigara alınıyor. Burada çok uluslu şirketler de boş durmuyor.

-Baskı yaparak ‘Sigaraya zam yaparsanız enflasyon ve kaçakçılık artar’ diyorlar. Ama biz Maliye Bakanlığında uzman arkadaşlarla Türkiye’de 2002 ile 2019 yılları arasında sigara fiyatıyla enflasyon ilişkisini inceledik ve hiçbir şey bulamadık.

-Sigara fiyatları dünyada 5 litre benzin fiyatına eş değerdir. Bu mantıkla Türkiye’de bir paket sigaranın en az 300 lira olması gerekiyor.