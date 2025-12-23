Yeni yıla sayılı günler kala yeni zam haberleri de geliyor. Bu kapsamda vergi artışları ve maliyetler gerekçe gösterilerek sigaraya paket başına 5 TL, alkollü içkilere ise yüzde 20’ye varan zam yapılması bekleniyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigarada paket başına sınırlı artış, alkollü içkilerde ise çift haneli oranlarda fiyat yükselişinin gündemde olduğunu ifade etti.

Dündar, sigaraya paket başına yaklaşık 5 TL, alkollü içkilere ise yüzde 15-20 arasında artış beklediklerini söyledi.

ÖTV oranlarının henüz netleşmediğini dile getiren Dündar, kesin zam oranları için resmi açıklamaların beklenmesi gerektiğini söyledi.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları ile üretim ve dağıtım maliyetlerindeki artışların fiyatlara doğrudan yansıtılması bekleniyor.