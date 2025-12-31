Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sigara ve alkollü içeceklerin maktu vergi tutarları ve asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlendi.

ÖTV Kanunu'na göre her yıl ocak ve temmuz aylarında, akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerin ÖTV tutarları TÜİK tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında güncelleniyor.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, karar ile ÖTV Kanunu gereği söz konusu ürünler için 2025 yılı Temmuz-Aralık döneminde Yİ-ÜFE'ye göre yapılması gereken ve yüzde 10'un üzerinde olması beklenen ÖTV güncellemesi yerine akaryakıtta yüzde 6,95, sigara ve alkollü içeceklerde ise yüzde 7,95 ÖTV artışı yapılarak fiyat artışı etkisi sınırlandırıldı.

Ayrıca, 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında da söz konusu ürünlerdeki ÖTV artış tutarı yüzde 7,84 üzerinden hesaplanırken, söz konusu bu kararın hem bütçe hedefine hem de enflasyon hedefine uygun olduğu görüldü.

BİR PAKET SİGARANIN 56,78 TL'Sİ VERGİ

Düzenleme öncesinde sigaralarda 1 pakette 55,5 lira, biralarda 11,57 lira, şaraplarda 56,87 lira, bazı yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 17,78 lira, rakılarda ise her litreye düşen alkol derecesi başına 15,8 lira ÖTV uygulanmaktaydı.

Cumhurbaşkanı Kararına göre, sigaralarda 1 pakette 56,78 lira, biralarda 12,49 lira, şaraplarda 61,39 lira, bazı yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 19,19 lira, rakılarda ise her litreye düşen alkol derecesi başına 17,06 lira ÖTV tutarı belirlendi.